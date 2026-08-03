Tурнир у одбойки на писку почнє на стреду

РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї Пакт Рутенорум, на стреду, 5. авґуста на базену у Руским Керестуре будзе орґанизовани турнир у одбойки на писку 3 на 3 (Beach Volleyball).
У екипи найвецей можу буц 5 бавяче, док на терену у бависку можу буц двоме хлапци и єдно дзивче, лєбо процивно.
Котизация по екипи 3.000 динари.
И тогорочни турнир у одбойки на писку 3 на 3 будзе гуманитарного характера.
Шицки информациї мож достац на число телефона: 061/37-03-646.
Орґанизатор турнира у одбойки на писку 3 на 3 (Beach Volleyball) Здруженє Пакт Рутенорум (Pact Ruthenorum).