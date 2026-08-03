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Tурнир у одбойки на писку почнє на стреду

автор Д. Барна
автор Д. Барна

РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї Пакт Рутенорум, на стреду, 5. авґуста на базену у Руским Керестуре будзе орґанизовани турнир у одбойки на писку 3 на 3 (Beach Volleyball).

У екипи найвецей можу буц 5 бавяче, док на терену у бависку можу буц двоме хлапци и єдно дзивче, лєбо процивно.

Котизация по екипи 3.000 динари.

И тогорочни турнир у одбойки на писку 3 на 3 будзе гуманитарного характера.

Шицки информациї мож достац на число телефона: 061/37-03-646.

Орґанизатор турнира у одбойки на писку 3 на 3 (Beach Volleyball) Здруженє Пакт Рутенорум (Pact Ruthenorum).

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