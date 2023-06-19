Турнї аж по нєбо

Остатнього дня у маю, драга ме одведла до Праги. Першираз сом у ческей престолнїци, городу на побрежйох рики Влтави, хтори наволани Златни. Пре свою красу и автентичносц, рочнє привита коло пейц милиони туристох з цалого швета.

Главни город Републики Ческей єден з ридких хтори виками зачувал свою жридлову архитектуру, то город култури и уметносци, познати и по назви – мац шицким варошом. Дакеди вистата красавица Европи, нєшка у Европскей униї, Прага розкошна, єднак так як Париз, Лондон и Рим, хтори вше якош циль туристичним паломнїцтвом.

Як ше Праги удало зачувац тоту автентичносц, як столїтиями обкеровала руйнованя, на концу и бомбардованя, дознаваме од нашого водича Їржи – керовала войни. Чехи нє войовали, часто окружени з моцнима силами, вше ше придавали. Тот хто их окупировал, владал док нє пришол други, а кральове Ческей, сам народ, як кед би були видовити и знали же раз лєм тото цо їх, ческе, будзе їх. Так и було.

Прага подзелєна на даскельо райони, або кварти, а то Стари город, Нови город, Градчани и Мала страна. Историйне ядро городу мож пешо обисц, Градчани, городска часц на брегу понад Влтаву тото цо у Праги нє мож заобисц, то славни Прагски дворец. У нїм чески кральове, римски императоре и предсидателє Чехословацкей и Ческей Републики, мали свойо резиденциї. И нєшка предсидатель Ческей Петр Павел там пребува. Интересантне тото же ше знїма застави з кральовскей палати кед предсидатель одсутни з держави, а змена предсидательней ґарди на Прагским дворцу каждей годзини през цали дзень од рана од пейцох по 11 годзин вечар. То тиж єдна з туристичних атракцийох. Прага наволана и город зоз сто турнями, и попри тим же их єст коло 550.

ПРАГСКИ ДВОРЕЦ

Прагски дворец почал будовац княз Боривой хтори зоз свою супругу княгиню Людмилу приял християнство у 9. вику. Дзекуюци новей вири почина будовац першу християнску церкву на спомнутим дворцу, церкву Святей Мариї. Друга церква збудована, а очувана на дворцу то романска базилика святого Дьордя зоз бенедиктинским манастиром.

Дворец виками роснул, росли и муриска и утвердзеня коло нього, а кед ческа кральовска династия Премисловцох пошла до историї и лоза вимарла, 1306. року престал и Романски период.

Будуцому младому кральови Карлови IV ше удава подзвигнуц владичество и 1344. року поставя камень за церкву, нєшка катедралу святого Вида, Вацлава и Войтеха, у хторей поховани святи Вацлав, защитнїк ческого народу. Карло Уведол нови стил – ґотику. Бул образовани, добри дипломата, основал универзитет и Прага постава главни город и метропола кральовства и царства. Прагски дворец даскельо раз освойовани, з часци згорел, преушорйовани є и добудовйовани. Кед владали Габзбурґовци, на дворцу пребували велї италиянски уметнїки. Дворец ше ушорює з часци у ренесансним и барокним стилу. И Рудолф, а познєйше и царица Мария Терезия (1755–1775) уноша вельки пременки на Дворцу, а после реформох и цара Йосипа II Прагски дворец препада, опустошени є. Мебель пренєшени до Бечу, а дворец постава касарня. Аж у другей половки 19. вика, пред корунованьом цара Франї Йосипа II, є обновени. После Першей шветовей войни словенски архитекта Йосип Плечник заслужни за ентериєр и екстериєр и од теди дворец постава шедзиско предсидателя. После Блишовей револуциї 1989. року и звалєней „желєзней зависи”, Прагски дворец вше частейше отворени за явносц.

Найкрасши попатрунок на дворец з Карлового моста, а окреме вноци кед є барз крашнє ошвицени и пресликує ше у рики Влтави.

По Ґинисовей кнїжки рекордох, то найвекши стари дворец на швеце розпрестарти на 70 000 квадратних метерох, длуги 570 метери, а широки 130 метери. З брега, на хторим тот дворец, барз красни попатрунок на цали варош. Под защиту є UNESCO-a.

КАРЛОВ МОСТ

Перши писани податки о мосту найдзени 929. року, кед ше спомина єден древени мост прейг Влтави. Року 1157. краль Владислав II одлучел вибудовац мост, а наволани є Юдитов мост, по супруги краля Владислава. Вилїви го однєсли 1342. року, а нови мост 1357. року наручел Карло IV.

Нєшка Карлов мост под 16 луками, а на нїм ґалерия 30 скулптурох. Найстарша и єдина у бронзи то скулптура Ивана Непомука зоз 1683. року. Иван ше раз спроцивел кральови, и прето священїк з моста руцени до рики. Непомук преглашени за святителя, защитнїк є мостох, а по локалней леґенди кажде хто дотхнє його статуу будзе мац щесца. Од 1928. по 1938. рок велї скулптури заменєни з копиями.

Нєшка мост полни з туристами, там ше предава сувенири и дробнїци. Там ше сликує, рисує, там мож слухац мизичарох на нєзвичайних инструментох, там одгукує джез. Тото цо видно под вами и опрез вас, наисце чежко же мож лєм так описац.

НЄ ХОДЗА ДО ЦЕРКВИ

И попри велїх церквох, Чехи нє барз релиґиозни, лєм коло 20 проценти од вкупного жительства, за розлику од своїх сушедох Полякох и Словацох. Сиґурне же за тото постоя причини, и наш водич Їржа спомина ческу реформацию ище у 14. и 15. вику кед Чехи створели першу националну церкву одщипену од римского авторитета. То ше велїм у Европи нє спачело, и у битки у 16. вику на Билей гори су поражени. Настало насилне викореньованє ческей протестанскей церкви, а вец Австроугорска на силу Чехох примушовала же би були римокатолїки. После Першей шветовей войни, бунтовни Чехи масовно напущели римокатолїцку церкву. То роками тирвало. Кед Ческа постала часц Совєтского блоку, то их нательо дотлукло, же анї кед спаднул комунизем 1990. року, кед ше думало же тераз конєчно прави час врациц ше до церкви, то ше просто нє случело.

(Предлужи ше)