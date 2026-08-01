Тирва велька лєтна акция – знїженє цени кнїжкох до 30%

НОВИ САД – Шицки кнїжки хтори мож купиц на лєтней акциї, хтора тирва од 26. юния по 22. авґуст 2026. року, мож опатриц у нашим каталоґу.
Цени кнїжкох вигодни, а НВУ Руске слово дава и окремни вигодносци.
За купени 10 кнїжки на попусту одразу, дарує ше предплату на єдно видане електронских новинох або часописох, у ПДФ формату, (по вибору), до конца 2026. року:
– тижньово електронски новини е-Руске слово,
– електронски формат часописа за науку, литературу, културу и уметносц Шветлосц,
– електронски формат часописа за дзеци Заградка, або
– електронски формат часописа за младих МАК.
За тих цо купя 20 кнїжки на попусту, дарує ше єдну друковану предплату новинох або часописох до конца 2026. року:
– друковани тижньово новини Руске слово,
– друковани часопис за науку, литературу, културу и уметносц Шветлосц,
– друковани часопис за дзеци Заградка, або
– друковани часопис за младих МАК.
Тоти вигодносци важа и за онлайн наручованє и куповане кнїжкох.
Вибрани кнїжки мож купиц у представительствох НВУ Руске слово:
– у Новим Садзе на адреси Футожска 2, треци поверх од 9 по 14 годзин, число телефона: 021/66-13-697;
– у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на другим поверху и на число телефона: 025/51-00-383, од 9 по 14 годзин.
Кнїжки Руского слова найлєгчейше мож наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.