Тирва велька лєтна акция – знїженє цени кнїжкох до 30%

НОВИ САД – Шицки кнїжки хтори мож купиц на лєтней акциї, хтора тирва од 26. юния по 22. авґуст 2026. року, мож опатриц у нашим каталоґу.

Цени кнїжкох вигодни, а НВУ Руске слово дава и окремни вигодносци.

За купени 10 кнїжки на попусту одразу, дарує ше предплату на єдно видане електронских новинох або часописох, у ПДФ формату, (по вибору), до конца 2026. року:

– тижньово електронски новини е-Руске слово,

– електронски формат часописа за науку, литературу, културу и уметносц Шветлосц,

– електронски формат часописа за дзеци Заградка, або

– електронски формат часописа за младих МАК.

За тих цо купя 20 кнїжки на попусту, дарує ше єдну друковану предплату новинох або часописох до конца 2026. року:

– друковани тижньово новини Руске слово,

– друковани часопис за науку, литературу, културу и уметносц Шветлосц,

– друковани часопис за дзеци Заградка, або

– друковани часопис за младих МАК.

Тоти вигодносци важа и за онлайн наручованє и куповане кнїжкох.

Вибрани кнїжки мож купиц у представительствох НВУ Руске слово:

– у Новим Садзе на адреси Футожска 2, треци поверх од 9 по 14 годзин, число телефона: 021/66-13-697;

– у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на другим поверху и на число телефона: 025/51-00-383, од 9 по 14 годзин.

Кнїжки Руского слова найлєгчейше мож наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.