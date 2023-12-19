ТВ Прва: Хто познати Руснак з Нового Саду за хторого чул цали швет?

НОВИ САД – На телевизиї Прва у емисиї „Бити посебан” за викенд приказани два епизоди о Руснацох.

Всоботу 16. децембра, на 11:50 годзин приказана епизода „Хто познати Руснак з Нового Саду за хторого чул цали швет? У наяви тей епизоди пише же у Сербиї жиє 11.500 Руснацох, а у Новим Садзе 2.000. Же ше Руснаци пиша зоз своїм идентитетом, язиком, културу, виру и историю. У тей епизоди було слова и о тим же ше руски язик и литература на Универзитету у Новим Садзе виучує од 1971. року и же ше тота вариянта русинского язика нє виучує анї на єдним другим факултету на швеце. Тиж и хто то познати Руснак з Нового Саду за хторого чул цали швет.

Епизоду мож опатриц на тим линку.

Внєдзелю, 17. децембра, на 12 годзин приказана епизода „Пироги и приповедка о рускей Пирнявки”. У наяви тей епизоди пише же Руснаци єдна з найменших алє и найактивнєйших националних заєднїцох нє лєм у Новим Садзе, алє и у Войводини. Тиж же у Новим Садзе активни аматерски театер, видавательство на руским язику, алє и окреме нащивени вечари рускей кухнї у Руским културним центре.

Епизоду мож опатриц на тим линку.

Авторка епизодох Бояна Стоянович-Росич, а медийни проєкт „Богатство розличносци” помогнул Город Нови Сад.