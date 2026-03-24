У Беоґрадзе була схадзка Совиту за национални меншини

БЕОҐРАД – Вчера, 23. марца у Палати Сербия була отримана схадзка Совиту за национални меншини зоз хтору предшедовал предсидатель Влади Сербиї проф. др Дюро Мацут.

Схадзка зволана после нєдавней схадзки Координациї националних совитох, насампредз зоз цильом же би ше потвердзело одлуки зоз Координациї, и же би шицки национлани совити мали нагоду указац на проблеми котри их трапя.

На схадзки прилапене предкладанє же би приоритетна обласц Буджетского фонду за национални меншини у 2026. року була култура, а як потвердзене и буджет Буджетского фонду будзе 30 милиони динари.

На схадзки присуствовали и министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Демо Бериша, и министер за информованє и телекомуникациї Борис Братина.

Надалєй, на схадзки було бешеди о роботи Координациї националних совитох националних меншинох, як и о Звиту о запровадзених и планованих активносцох националних совитох националних меншинох.

Присутни були 22 од 24 представнїкох националних меншинох, а спред Националного совиту рускей националней меншини присуствовал предсидатель Вивершного одбору Славиша Сабадош.