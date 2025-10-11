У Бикичу нєшка буду „Михалово стретнуца валалох“

БИКИЧ – Нєшка ше у Бикичу отрима уж традицийна манифестация „Михалово стретнуца валалох“ под покровительством Министерства за старосц о валалє, а домашнї будзе Месна заєднїца Бикич.

На 11 годзин будзе отверанє етно штандох здруженя женох зоз општини Шид, а свою дїялносц з тей нагоди представя и ремеселнїки.

На 12 годзин будзе шветочна програма у хторей наступя госци КУД „Барвинок“ зоз Камюнки у Републики Словацкей, потим СКУД „Святи Сава“ зоз Шиду, як и домашнї КПД „Иван Котляревски“ и дзеци зоз дзецинскей заградки з Бикичу, а програма будзе вонка и з тей нагоди будзе намесцена бина.

После концерту буду отримани дзецински єшеньски бависка, а дзеци ше буду змагац у призабутих бавискох як цо то скаканє у меху, лупаню кукурици, складаню чуткох и других бавискох.