У цалей Епархиї ютре Квитна нєдзеля

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – У цалей Епархия св. Миколая, на ютре, 13. априла, означи ше Квитна нєдзеля.

Квитна нєдзеля – багнїтки, то дзень на хтори ше Церква здогадує на євенгелску подїю кед Исус славно вошол до Єрусалиму як всоботу пред тим воскреснул Лазара. Теди го народ привитовал зоз палмовима конарами, та и у нашей Церкви обичай же на Квитну нєдзелю рано на утринї священїк пошвеци багнїтки хтори вирни беру до своїх домох.

Служби Божо на Квитну нєдзелю ше у наших парохийох буду служиц по своїм розпорядку, а вирни пошвецени багнїтки годни однєсц дому.