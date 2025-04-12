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У цалей Епархиї ютре Квитна нєдзеля

автор Я. Дюранїн
автор Я. Дюранїн 16 Опатрене

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – У цалей Епархия св. Миколая, на ютре, 13. априла, означи ше Квитна нєдзеля.

Квитна нєдзеля – багнїтки, то дзень на хтори ше Церква здогадує на євенгелску подїю кед Исус славно вошол до Єрусалиму як всоботу пред тим воскреснул Лазара. Теди го народ привитовал зоз палмовима конарами, та и у нашей Церкви обичай же на Квитну нєдзелю рано на утринї священїк пошвеци багнїтки хтори вирни беру до своїх домох.

Служби Божо на Квитну нєдзелю ше у наших парохийох буду служиц по своїм розпорядку, а вирни пошвецени багнїтки годни однєсц дому.

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