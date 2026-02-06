У часопису „Шидина“ о Васильови Мудрийови

ШИД – У Народней библиотеки „Симеон Пищевич“ вчера, 5. фебруара отримана промоция 22. числа часописа за културу „Шидина“.

Змист часописа кратко представел редактор часопису Срдян Малешевич, а обсяжнєйше о теми числа дакедишньому писательови и учительови Васильови Мудри бешедовал професор Зденко Лазор, хтори и порихтал прилог за часопис о Мудрийови.

На промоциї зоз читаньом поезиї представени поетове хтори заступени у тим чишлє, а зоз своїма роботами участвовали и присутни авторе.

Тиж свойо кнїжки о школи, просвити и грекокатолїцкей церкви у Бачинцох кратко представела секретар Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа, хтора потим подаровала до библиотеки кнїжки и зборнїки „Studia Ruthenica“.

Поетско-литературни вечар музично збогацели школяре Основней музичней школи „Филип Вишнїч“ зоз Шиду.