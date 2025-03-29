У центру цихосц, на огласних таблох налїпки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера вечар, 28. марца отримани ище єден протест зоз цихосцу и галайком, як знак потримовки студентским протестом котри тирваю уж мешацами, насампредз пре траґедию на Желєзнїцкей станїци Нови Сад кед настрадали 16 особи, а єдна чежко покалїчена.

Сход бул у центру валала на 17:50 годзин, потим шлїдзела блокада крижaню улїцох Маршала Тита и Русинскей, перше зоз писканьом и галайком, а потим зоз 16 минути цихосци.

После цихосци шицки присутни достали пригодни налїпки котри символизую студентски вимоги и нєзадовольство зоз актуалну ситуацию, а котри потим полїпени на огласни табли у валалє.

Людзе ше прешейтали у колони и полїпели налїпки лєм на огласни табли, по розказу младих котри дзелєли налїпки, строго було забранєне лїпац на други места.

Протест, сход и шейтанє прешло без инцидентох. Блокаду крижней драги контроловали два полицийни патроли, док за шейтанє през валал була задлужена єдна патрола.