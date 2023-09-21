У „Цицибану” означени Дзень мобилносци

РУСКИ КЕРЕСТУР – На уровню цалей ПУ „Бамби” з Кули та и у керестурским оддзелєню „Цицибан”, вчера означени Дзень мобилносци, а у рамикох Европского тижня мобилносци. Того року вон ше означує од 16. по 22. септембер под мотом „Рушаме ше квалитетнєйше – шпоруєме енерґию”.

Дзеци з трох найстарших ґрупох з „Цицибану” зоз своїма виховательками Ксению Вучкович, Блаженку Мецек, Ясмину Чапко, Наташу Варґа и Наташу Настасич прешпацирали ше з тей нагоди през центер валала.

Потим у дзецинским парку, попри бавеня на справох, час пошвецели и физичним вежбом у чим дзецом помогли и дзепоєдни родичи. Прикладно возросту виховательки дзеци пред тим упознали з тоту кампаню котру од 2002. року порушала и потримує Европска комисия.