У дербию освоєни бод

ВИШНЄВАЦ – Фодбалски клуб Искра зоз Коцура внєдзелю, 17. марца одбавел треце першенствене стретнуце Подручней фодбалскей лиґи Суботица, процив екипи Ударник зоз Вишнєвцу и у дербию кола освоєл бод, а резултат глашел 0:0.

Трецепласовани ФК Ударник зоз Вишнєвцу и першепласована ФК Искра зоз Коцура одбавели тварде дерби стретнуце хторе оправдало очекованя и подзелєли по єден бод.

Искра наступела у составе – Филип Хромиш, Марко Секулич, Лазар Милованович, Зоран Сердар, Мариян Малацко, Дамир Мачиженски, Борис Бодонї, Милян Дюрдєвац, Дамян Ґубаш, Миливой Ґаджич и Данило Янкович

Идуце першенствене стретнуце ФК Искра будзе бавиц у Коцуре процив екипи ФК Сутєска зоз Бачкого Доброго Поля, а стретнуце будзе на нєдзелю 24. марца, на 15 годзин.