У Дюрдьове лєм єден школяр приявени за наставу по руски у першей класи

ДЮРДЬОВ – Од єшенї у дюрдьовскей Основней школи „Йован Йованович Змай”, дзе ше настава одбува по сербски и по руски, настава по руски будзе лєм у другей и шестей класи.

Школа концом прешлого тижня до Националного совиту Руснацох послала вимогу за даванє позитивного думаня у поступку припознаваня меншого числа школярох у шестей класи на руским наставним язику до хторей буду ходзиц седмеро школяре, понеже тото число менше од 15 кельо предвидзує закон.

До першей класи з руским наставним язиком у 2024/25. року, од септембра приявени єден школяр. За таке число од компетентних нє мож глєдац вимогу за оддзелєнє по руски, а родичи у упису написали же жадаю же би им дзецко ходзело на наставу лєм по руски, та гоч и же би було у комбинованим руски оддзелєню зоз рок старшима школярами. Прето школа вимагала од НС Руснацох же би дал позитивне думанє же би ше формовало комбиноване руске оддзелєнє першей и другей класи. Совит дал позитивне думанє, а воно вєдно зоз школску вимогу будзе прешлїдзене до Покраїнского секретарияту за образованє, управу, предписаня и националмни меншини – национални заєднїци.

У дюрдьовскей Школи седмеро школяре ходза до шестей класи, у другей штверо, цо значи же у трецим валалє по чишлє Руснацох лєм 11 школяре у шицких класох основней школи ходза на наставу по руски.