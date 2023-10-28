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У Дюрдьове на нєдзелю промоция Ружовей заградки 2024

автор РТВ
автор РТВ 44 Опатрене

КОЦУР – На нєдзелю, 29. октобра у просторийох КУД „Тарас Шевченко“ у дюрдьовскей Матки будзе отримана штварта промоция фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка 2024“ явней медийскей установи Радио-телевизиї Войводини.

Промоция почнє на 18 годзин зоз презентацию фестивалу, будзе слова о тим як настава и як ше го пририхтує, а о тим буду бешедовац орґанизаторе и длугорочни учашнїки „Ружовей заградки“.

Промоция будзе интерактивна, преткана зоз музичнима илустрациями, а после промоциї заинтересовани годни поставяц питаня о тим цо их интересує.

Орґанизаторе поволую шицких заинтересованих котри жадаю дознац як можу участвовац на Фестивалу, як правилно написац текст и музику за шпиванку за конкурс, на яки способ мож конкуровац и о шицким другим вязане за фестивал.

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