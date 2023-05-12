У Дюрдьове нєшка госцує представа „Метаморфозиˮ

ДЮРДЬОВ – Нєшка, пияток, 12. мая Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя” на бини КУД „Тарас Шевченкоˮ на 20 годзин будзе бавиц представу „Метаморфозиˮ.

Автор представи Милош Николич, а режирал ю Славко Орос. Текст за представу преложела Ирина Гарди Ковачевич, асистент режисера Таня Арва Планчак, майсторве тона и шветла Владимир Бесерминї и Желько Пашо, а за костими ше остарала Таня Орос. Суфлер и реквизитер Таня Арва Планчак.

Сонґи по ориґиналних прозних текстох М. Николича вишпивали Ирина Гарди Ковачевич и Славко Орос, а компоновал Владимир Малацко. За сонґ „Представа сходзи з репертоара” авторе текста Михал Рамач и Славко Орос, музика Ґоран Павич, аранжман Владимир Малацко. Шпивали: Мирослав Малацко, Марина Роман, Дорика Емейди, Емил Няради, Владимир Надь, Владимир Варґа и Михайло Бодянец. Знїманє и монтажа сонґох Саша Палєнкаш.

На соботу ше патрачом представи одлична керестурска ґлумецка екипа: Мирослав Малацко, Яким Винаї, Адриана Надь Барна, Ненад Канюх, Мая Зазуляк Гарди, Иван Емейди, Силвия Малацко, Владимир Варґа, Емил Няради, Владимир Надь, Ксения Бодянец, Андрей Орос, Михайло Бодянец, Снежана Малацко, Ребека Планчак, Андрея Штефанко.

Уходнїца за представу 200 динари.

Госцоване у Коцуре преложене за конєц мая, о чим явносц будзе благочасово обвисцена.