У Дюрдьове привитани першокласнїки

ДЮРДЬОВ – У дворе Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове вчера, 30. авґуста привитани першокласнїки.

До школских лавкох першираз шедло 45 школяре. Подзелєни су до трох оддзелєньох, а буду их учиц учительки Ана Павлович, Єлена Салаґ, и Єлена Кухар, хтора будзе учителька комбинованому рускому оддзелєню.

Директорна Любица Клепич привитала шицких першокласнїкох и їх родичох и пожадала им успишни одход до першей класи, а була порихтали и програма.

Општина Жабель, як и прешлого року, обезпечела комплет учебнїкох за першу класу.