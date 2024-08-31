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У Дюрдьове привитани першокласнїки

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 2 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У дворе Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове вчера, 30. авґуста привитани першокласнїки.

До школских лавкох першираз шедло 45 школяре. Подзелєни су до трох оддзелєньох, а буду их учиц учительки Ана Павлович, Єлена Салаґ, и Єлена Кухар, хтора будзе учителька комбинованому рускому оддзелєню.

Директорна Любица Клепич привитала шицких першокласнїкох и їх родичох и пожадала им успишни одход до першей класи, а була порихтали и програма.

Општина Жабель, як и прешлого року, обезпечела комплет учебнїкох за першу класу.

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