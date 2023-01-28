И у дюрдьовскей школи означена школска слава святи Сава

ДЮРДЬОВ – У голу Основней школи „Йован Йованович Змай” вчера, 27. януара, зоз святочну програму означена школска слава святи Сава.

Пред програму, як и каждого року, православни священїк о. Радоє Маркович пошвецел школску икону, а потим славски колач преламали кумово, односно члени школярского парламенту. школску славу шицким повинчовала директорка школи Любица Клепич.

У програми, хтору пририхтал школски колектив зоз школярами нїзших и висших класох, присутних здогадли на живот св. Сави през шпиванки и поезию.

Присутни на програми були дзеци, їх родичи и заняти у школи, як и пензионере хтори дакеди були члени школского колективу.