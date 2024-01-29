И у дюрдьовскей школи означена Школска слава святи Сава

ДЮРДЬОВ – У голу Основней школи „Йован Йованович Змай”, всоботу, 27. януара зоз шветочну програму означена Школска слава святи Сава.

Пред програму, як и каждого року, православни священїки о. Радоє Маркович и о. Александар Симетич пошвецели школску икону, а потим славски колач преламали кумово, односно учашнїки на тогорочней програми – члени школского хору, як и чени драмскей и литературней секциї.

Школску славу шицким повинчовала директорка школи Любица Клепич.

У програми, хтору пририхтал школски колектив зоз школярами нїзших и висших класох, присутних здогадли на живот св. Сави през шпиванки и поезию.

Присутни на програми були дзеци, їх родичи и заняти у школи, як и велї валалчанє.