У добрим дружтве муши буц добре и у погаре

За Славка Папа зоз Руского Керестура мож повесц же задовольство находзи у малих и єдноставних стварох. По його дефинициї, добри живот то єдноставни живот, спорт, уметносц, квалитетне єдзенє, а окреме ужива у хвилькох кед своїм пайташом може понукнуц погар домашнього вина хторе сам направел

Купче вино го нє интересує, бо є, як гвари, полне з адитивами и штучнима фарбами, та сам експериментує зоз рижнима смаками кед прави вино. Окрем з грозна хторе, як гвари, нє без причини наволане „райска овоцˮ, вино правел и зоз чернїцох, та яблукох, а за вино з ягодох припознава же му випадло феноменалнe. Окрем вина, пробовал правиц и домашнї шампанєц, зоз хторим, заш лєм, як совитує, треба буц осторожни.

ТРЕБА БУЦ СЦЕРПЕЗЛЇВИ, АЛЄ ШЕ ВИПЛАЦИ

Кед ше прави вино, толкує Славко Пап, на самим початку нє таке важне чи грозно хробачне, алє важне же би нє було згнїте. З оглядом на тото же ше тоту роботу роби з руками, и же потребне вельо сцерпеня и часу, вон барз меркує же би кажди шлїдуюци крочай бул без гришки, же би робота нє була даремна.

– Я за себе звичайно правим коло 50 литри вина. Кед преберам грозно, барз меркуєм на кажду бобку же би нє була сплєшнєта. Грозно ше перше умиє, одвої од конарчкох, а вец ше бобки положи до велькей судзини и добре ше их виджами. Найлєпше кед судзина древена, алє нє муши буц, може буц и пластична, бо то лєм перши поступок. До грозна треба положиц кус винобрану, пол ложички идзе на коло 50 литри, бо вон зопера розвой неґативних печаркох, алє ше нє шме превершиц з нїм, же би ше нє знїщело шицко, и тоти добри печарки хтори окончую процес киснуца. Потим, виджамене грозно треба закриц зоз даяку пелюху або плахитку же би до ньго нє уходзели мушки, а треба же би стало коло 14 днї. Мишац нє треба – толкує Славко Пап и предлужує же температура просториї, у хторей ше трима тот сок з грозна, муши буц стаємна, найлєпше коло 15 ступнї. Наш собешеднїк вино трима у пиньвици, дзе и влєце и вжиме температура коло 15 ступнї, а важне же би простория була зацмена. Такой накадзи ше направи сок з грозна, мера ше му и количество цукру.

– Я мам широметер, то справа з хтору ше мера количество цукру у шири (нєферментованим соку зоз грозна). Цукру муши буц вецей як 16. Кед нє ма тельо, кед рок бул слабши, або грозно пооберане желєнше, вец вино будзе квашне и теди ше му додава цукру. Найлєпше кед природно сладке грозно, кед му цукер коло 20, 22, на морю воно ма и до 26, алє у нас нє може мац вецей як 20, 22. Но, шицко завиши чи бул квалитетни рок и чи грозно було досц дозрете кед ше го оберало – наглашує вон.

ПОСТУПОК ПОСЛЕ ДВОХ ТИЖНЬОХ

Кед тот направени сок з грозна одстої два тижнї, треба го прецадзиц на цивку. Клобук, хтори ше назберал доокола треба знїмац зоз руку лєбо зоз даяким шитком, же би вельо нє спадло долу, а найлєпше прецадзиц го до коршова хтори муши буц стерилни.

– Я мам, поведзме, пейдзешатлитрови коршов. Чечносц ше прецадзує так же ше до нєй положи цивку, цага ше чечносц през ню и вец випущи до коршова. Цивку ше нє кладзе по сподок, алє дас 15 центи од сподку же би нє бул жґрид. Сок нє мож знїмац зоз даяку вареху, бо ше тот жґрид цо спаднул долу замуци. Вон нєдобри. Його мож вихасновац за палєнку, та през цивку идзе лєм бистра часц – толкує Славко.

Тераз тот сок треба же би одстал ище коло мешац, у истих условийох, и за тот час вон уж помали дозрева и достава пах вина, цо значи же цукер почина преходзиц до алкоголу. У коршове треба най стої коло мешац, алє може и менєй, досц и 20 днї.

– З оглядом на тото же я правим вина лєм за себе, робим то по стародавнє, та нє додавам нїяку хемию, алє кед бим правел вецей, мушел бим додавац даяки хемийни злученїни. Процес правеня вина би вец технолоґийно мушел буц иншаки – наглашує наш собешеднїк.

КЕД УЖ МОЖ ПОКОШТОВАЦ

Кед ше тото шицко пороби, то лєм перше претаканє. Друге претаканє шлїдзи после одприлики 25 дньох, и теди вино постава бистрейше. И у тим поступку треба направиц исти крочаї. Други раз уж мож вино и покоштовац, ище вше є кус мутне, алє углавним чисте. После двох мешацох, вино уж таке же го мож и пиц, або, лєпше поведзено, мож з нїм понукнуц госцох.

На исти способ вино мож направиц и зоз другей овоци, приповеда далєй Славко, а то може буц – чернїца, яблуко, а мож, поведзме, и з ягодох, за хторе наш собешеднїк гвари же то єдно з найсмачнєйших винох. Шампанєц тиж мож направиц у своїм обисцу, лєм з нїм треба осторожно робиц, понеже його реакция зна буц опасна.

– Шампанєц ше прави кед ше вино уж преточи други раз и кед ше до ньго усипе цукру. Медзитим, муши ше го такой заврец до фляшох, бо теди настава тота „пеняца” хвилька. То досц опасни процес, бо фляши можу експлодирац, алє, заш лєм, корцело ме, та и я пробовал направиц шампанєц. Було ми квашне вино, усипал сом цукру, та ше вино спенєло. Вшелїяк, вино ше погубиц нє може, може лєм прейсц до есенцу, хтори тиж здрави як и домашнє вино. И маґочки з грозна мож вихасновац и направиц з нїх олєй, хтори ма лїковити прикмети, понеже є добри за шерцо – приповеда Славко Пап, а на питанє же чи вино хторе направел и предава, одвитовал же нє. Пиє го лєм у добрим дружтве.

РЕЦЕПТУРА ОД ДЇДА ЧАКАНА

Кед слово о способе правеня вина, Славко чува фамелийну традицию, котра стара вецей як вик. Ище його дїдо Чаканов пестовал автохтону файту грозна делевара, хтора, як Славко твердзи, на тоти простори принєшена зоз Карпатох. Понеже дїдо Чаканов бул реґрутовани до австроугорского войска, а потим зарабровани у Русиї дзе служел як коняр у єдного ґазду, праве там научел и тайни правеня вина. Кед є конєчно пущени дому, ґу своєй фамелиї, и кед ше цали рок з Русиї пешо врацал до Керестура, дїдо Чаканов зоз собу принєсол и рецептуру правеня вина, хтору тераз превжали його нашлїднїки.