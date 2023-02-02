У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У першей часци найновшей емисиї „Добри вечар Войводино” будзе приказани прилог о Весни Добрилович, уметнїци котра ше, попри мальованя на платну, стара о дзецох без родительского надпатраня.

Потим будзе приказани портрет доаєна нашого театру Емила Нярадия.

У трецей часци будзе представена Агнета Маслар, професорка музики з Нового Саду котра препутовала цали швет.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3:10 годзин и дополадня на 9 годзин.