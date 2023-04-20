У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У найновшей емисиї „Добри вечар Войводино” госци у студию буду зоз Oддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе, др Александер Мудри и др Ана Римар Симунович, хтори нєдавно одбранєли докторски дисертациї.

У другей часци будзе емитовани знїмок Вельконоцного рочного концерту секцийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3:10 годзин и дополадня на 9 годзин.