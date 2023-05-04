У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У найновшей емисиї Добри вечар Войводино госци у студию буду зоз Националного совиту Руснацох, а слова будзе о основних планох роботи у наиходзацих штирох рокох.

Потим будзе госц и Мирослав Сорочко, кушнїр зоз Беркасова.

У трецей часци емисиї будзе емитована нова емисия зоз сериялу „Мой швет” автора Славка Виная у котрей госц уметнїк Владо Няради.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3:10 годзин и дополадня на 9 годзин.