У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У найновшей емисиї Добри вечар Войводино госци у студию наявя перши екуменски фестивал духовней музики ЕМАУС фест, котри ше ма отримац 13. мая у Водици, а будзе бешеди и о вибудови духовного центру зоз истим меном.

Потим будзе емитована нова емисия зоз сериялу „Мой швет” автора Славка Виная у котрей о своєй животней и творчей драги бешедовал музични уметнїк Михайло Бодянец.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3:10 годзин и дополадня на 9 годзин.