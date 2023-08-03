У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У першей часци емисиї Добри вечар Войводино будзе приказани прилог зоз тогорочного 16. Фестивалу тамбурових оркестрох „Мелодиї руского двору” котри отрумани 29. юлия у порти Лєтней владическей резиденциї у Шидзе.

У другей часци годно дознац вецей о стародавней дисциплини йоґи котра чува нашо здравє и позитивно уплївує на стан нашого орґанизма.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3:10 годзин и дополадня на 9 годзин.