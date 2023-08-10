У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У найновшей емисиї Добри вечар Войводино од госцох у студию ше дозна цо будзе на програми 17. Шветового Конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох котри будзе од 17. по 19. авґуст у Сербиї.

Потим годно одпатриц телевизийну поему „Преклятство Косцелїска” хтору по тексту Дюри Папгаргая режирала Олґа Карлаварис.

У трецей часци будзе емитована найновша емисия за младих Мулти Куцик у котрей ше дозна дзе ше у Войводини през лєто мож росхладзиц и одпочинуц.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3:10 годзин и дополадня на 9 годзин.