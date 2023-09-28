У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У першей часци найновшей емисиї Добри вечар Войводино будзе емитована нова емисия Дзецински швет, а порихтана репортажа зоз роботнї „Цо пожадам тото можем буц” и прилог о Адрейови и Антониї Рац зоз Бачинцох котри маю рижни гобиї.

Приказана будзе и друга часц емисиї пририхтаней з нагоди 100-рочнїци Фодбалского клубу „Русин”, у котрей будзе слова о найуспишнєйшей ґенерациї того нашого фодбалского клуба.

Потим у трецей часци представи ше творчосц Гелени Крклюш зоз Ґосподїнцох.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3:10 годзин и дополадня на 9 годзин.