У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У найновшей емисиї „Добри вечар, Войводино” зоз госцами у студию наяви ше два значни подїї хтори буду у Руским Керестуре того викенду, а то означованє рочнїцох образованя на руским язику и початок Драмского меморияла Петра Ризнича Дядї.

Потим ше годно одпатриц як було на централней манифестациї у рамикох тогорочней „Костельниковей єшенї”.

Емитована будзе и найновша емисия за младих „Мултикуцик”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3:10 годзин и дополадня на 9 годзин.