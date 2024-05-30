У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар Войводино” зoз госцами ше наяви два манифестациї котри буду отримани першого юния у Руским Керестуре – Смаки традициї и Емаус фест.

У другей часци буду представени лїстини хтори ше буду змагац за места у локалних парламентох Општини Вербас и Општини Шид, а чийо представнїки виражели жаданє представиц ше и у програми по руски.

Треца часц резервована за туристичну розгляднїцу з Войводини.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци коло 3:45 годзин и дополадня на 9 годзин.