У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У найновшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, хтора почина на 20,30 годзин, будзе емитовани знїмок зоз централней програми 44-тей Културней манифестациї „Коцурска жатва” хтора отримана прешлого викенду у Коцуре.

Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 10:30 и на вовторок на 22 годзин.