У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У найновшей емисиї „Добри вечар Войводино” годнo видзиц як було на Фестивалу хорского шпиваня, котри отримани 14. септембра у Вербаше.

Любо Рац достал припознанє заслужних гражданох Општини Бачка Тополя, а тиж ше у емисиї увидзи и як випатрала животна драга Звонка Гайдука, котри ше зоз далєкей Австралиї врацел до родного Руского Керестура.

Емисия „Добри вечар, Войводино” на штварток, 19. септембра, на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци коло 4 годзин и дополадня на 9 годзин.