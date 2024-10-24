У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У найновшим виданю емисиї „Добри вечар Войводино” годно одпатриц нову епизоду емисиї за дзеци „Дзецински швет”, а и того штвартку ше предлужуєме дружиц зоз нашима старенькима. Тиж будзе емитована и приповедку з наших крайох, зоз Старей Любовнї.

Пре пренос фодбалского змаганя ТСЦ Бачка Тополя – Леґиа Варшава, на штварток, 24. октобра, емисию „Добри вечар, Войводино”, ше будзе емитовац у термину од 19:30 годзин по 21 годзин. Емисия будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци коло 4 годзин и дополадня на 9 годзин.