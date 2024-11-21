u dobri vecar vojvodino

У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У найновшей емисиї „Добри вечар, Войводино” годно видзиц як було на рочним концерту Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш” у Шидзе котри отримани у рамикох манифестациї „Костельникова єшень”.

Пририхтана и нову емисия за младих Мултикуцик у котрей будзе приповедка о проєкту Еразмус и о рикладох мобилносци школярох.

У трецей часци емисиї представи ше єден з найуспишнєйших спортских клубох зоз Коцура.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3:50 годзин и дополадня на 9 годзин.