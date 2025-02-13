У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї Добри вечар Войводино будзе ше бешедовац о хвильковей ситуациї при винїцарох и винарох у Войводини, дзе ше дозна о култури вина, понеже ше приблїжує швето святи Трифун.

У другей часци будзе слова о проблемох з якима ше зочую задруґи и дацо вецей о диґиталней сфери польопривреди.

Нєшкайша емисия Добри вечар Войводино будзе тирвац лєм єдну годзину пре фодбалске змаганє котре будзе директно преношене на Другей прогрaми

Емисия Добри вечар, Войводино почина на 21 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци коло 3:50 годзин и дополадня на 9 годзин.