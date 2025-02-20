У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар Войводино” будзе слова о принципох програми „Роки полєту” нових основох предшколского образованя и воспитаня и зоз тим як вона зажила у наших оводох

У другей часци годно одпатриц емисию о коцурских ґаздиньох, у хторих ше дараз млади сходзели под час жимского периоду.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почнє на 19:30 годзин и тирвац будо до 21 годзин пре фодбалске змаганє, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци коло 4 годзин и дополадня на 9 годзин.