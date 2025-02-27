У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У найновшим виданю емисиї „Добри вечар, Войводино” з нагоди Медзинародного дня мацеринского язика зоз госцами у студию будзе ше приповедац о значносци очуваня мацеринскей бешеди за нашу заєднїцу.

Годно ше одпатриц и найновше виданє емисиї за дзеци у котрей ше зоз наймладшима бешедовало о кнїжкох, ТВ екипа нащивела и роботню правеня древених прикраскох, а представена будзе и Лана Маркович.

У минутох пошвецих младим буду представени млади людзе котрим ше удало витвориц свой сон и робиц роботу котру любя.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци коло 4 годзин и дополадня на 9 годзин.