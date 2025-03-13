У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У найновшим штвартковим виданю емисиї Добри вечар Войводино зоз госцами у студию ше наяви 35. фестивал новей рускей шпиванки Ружова заградка котри будзе того викенду у Сербским народним театру.

Приказана будзе и и емисия зоз польопривреди о реґенеративней и орґанскей продукциї.

У трецей часци емисиї будзе приказане як було на рочним концерту Женскей шпивацкей ґрупи Дома култури зоз Руского Керестура.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци коло 4 годзин и дополадня на 9 годзин.