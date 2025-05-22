У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У найновшей емисиї Добри вечар Войводино з госцами у студию ше наяви треци Екуменски фестивал духовней музики Емаус фест котри будзе отримани 24. мая у Руским Керестуре.

У другей часци емисиї ше увидзи як Новоoраховчанє означели 79 роки як ше Руснаци зоз Руского Керестура приселєли до того валалу.

У трецей часци Млади прикажу свойо цихе свидоцтво о тим прецо музика нє лєм тото цо одгукує, алє тото цо ше жиє.

Емисия Добри вечар, Войводино почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци коло 4 годзин и дополадня на 9 годзин.