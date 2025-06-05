У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – На штварток у найновшей емисиї Добри вечар, Войводино з госцами у студию ше наяви 24. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох Войводини Веселинка котри будзе на соботу, 7. юния, а тиж и манифестацию традицийних руских єдлох Смаки традициї, котра тиж на соботу, 7. юния, у Руским Керестуре.

У емисиї годно одпатриц и бавену емисию Приповедки зоз мигелю о старих ремеслох, леґендох, анеґдотох и збуваньох з нашей прешлосци.

Емисия Добри вечар, Войводино почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци коло 4 годзин и дополадня на 9 годзин.