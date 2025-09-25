У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї Добри вечар, Войводино, з нагоди Европского дня язикох, зоз госцами у студию будзе ше бешедовац о очуваню руского язика и виволаньох зоз хторима ше зочую линґвисти.

Будзе емитована емисию за дзеци – Дзецински швет у котрей ше увидзи як почал нови школски рок у керестурскей оводи. Ту и нова рубрика у хторей ше представи занїманя, у першей епизоди ше дозна цо роби директор. Тиж так у стаємней рубрики Мой гоби упознаце Леу Ранкович зоз Нового Саду.

Емисия Добри вечар, Войводино на штварток 25. септембра почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци коло 3:45 годзин и дополадня на 9 годзин.