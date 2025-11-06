У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї Добри вечар Войводино будзе емитована емисия о Веняминови Бульчикови новинарови Радио Шиду, котри тиж бул и сотруднїк руских редакцийох Радия и Телевизиї Войводини и новинох Руске слово.

Потим, у рамикох означованя 50 рокох рускей редакциї, годно опатриц як наша редакция функционовала у пременкох 1989. року, односно у Йоґурт-револуциї а тиж будзе приказани и портрет Мариї Хома нашей длугорочней реализаторки у пензиї.

Емисия Добри вечар, Войводино почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци коло 4 годзин и дополадня на 9 годзин.