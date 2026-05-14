У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї Добри вечар Войводино будзе емитована друга часц емисиї о 80 рокох присельованя Руснацох до Нового Орахова.

У другей часци емисиї будзе приказани портрет воспитачки Танї Рис Салонски, котра вецей як 40 роки роби з дзецми, а у хвилькох пошвецених духовним змистом представена будзе парохия у Дюрдьове.

Емисия Добри вечар, Войводино почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци коло 4 годзин и дополадня на 9 годзин, а мож одпатриц и на одложеним патреню на сайту Радио-телевизиї Войводини.