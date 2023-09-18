У Доме култури була промоция „Ружовей заградки 2024”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Доме култури вчера вечар отримана треца промоция Фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка 2024”, Явней медийскей установи Радио-телевизиї Войводини.

На промоциї хторей модераторка була Саня Маркович було бешеди о тим як фестивал настава и як ше го пририхтує, о чим бешедовали орґанизаторе и длугорочни учашнїки „Ружовей заградки”, Агнета Тимко Мудри, Златица Няради и Мирослава Даждиу.

Гоч нє було вельке число присутних, промоция була интерактивна и дорушело ше велї питаня вязани за тот фестивал, а тиж и ширше т.є. за „Червену ружу”, котрей орґанизатор керестурски Дом култури.

На концу госци з РТВ Войводини поволали шицких творительох з Керестура, як композиторох и текстописательох, та и интерпретаторох же би потримали „Ружову заградку” и одволали ше на конкурс, а у тим понукли и евентуалну професийну помоц.