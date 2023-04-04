У Доме култури у Коцуре була роботна акция

КОЦУР – У просторийох Дома култури у Коцуре всоботу, 1. априла, члени КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело”, з помоцу Месней заєднїци Коцур, орґанизовали роботну акцию.

По словох предсидательки КУД „Жатва” Меланиї Мали и спред КУД „Завичайне врело” Славка Вулина, з помоцу анонимного донатора Дом култури достал нагоду же би ше шедзиска у Велькей сали глїбински очисцело, та требало перше попратац просториї же би ше шедзиска после нє збрудзело од праху.

З тей нагоди и з бини познїмани театрални зависи котри буду послати на хемийне чисценє, а по законченю глїбинского чисценя шедзискох, цали простор будзе ище раз пошорени.

Пред тоту роботну акцию, як визначела Малийова, Месна заєднїца Коцур обезпечела же би ше заменєло облаки у заднєй часци Дома култури, котри роками стали порозбивани. Тераз на тих просторийох положени нови ПВЦ облаки, а у наиходзацим периоду плановане и билєнє Дома култури, як и ище даяки роботи.

Роботи на оправяню закрица на Доме култури, котри тирвали длугши час и у тим периодзе тоти просториї нє могло хасновац, закончени у януару, а потим майстрове оправели и повали у Велькей сали и у Малей сали, та як додала предсидателька „Жатви”, тераз поставена комплетно нова повала, як и нове ошвиценє. Тоти роботи закончени стредком фебруара, и по словох Малийовей и Вулина, чекало ше вигодну хвилю же би ше просториї могло попратац, понеже у Доме култури нєт зогриваня.

Шицки потребни хемийни средства за отриману роботну акцию у Доме култури обезпечела Месна заєднїца Коцур, а аматере з обидвох Културно-уметнїцких дружтвох вредно поробели вельку роботу.