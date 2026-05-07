У двох вербаских церквох пошвецене жито

ВЕРБАС – Стреду, 6. мая, у Грекокатолїцкей церкви святого Владимира у Новим Вербаше з богослуженьом преславене Дзуря, швето велькомученїка св. Георгия. Службу Божу служел парох нововербаски о. Данил Задрепко. Кед богослуженє закончене, пошвецене младе жито як символ плодного урожаю и защити од нєщесцох и бурйох на польох, парохиянє однєсли жита до своїх домох.

Швето св. Георгия преславене и у Грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше. Службу Божу служел парох старовербаски о. Алексий Гудак, а богослуженю присуствовало красне число парохиянох. По законченю Служби Божей, бул и обход коло церкви, а потим парох о. Гудак и пошвецел жито, з котрим вирни однєсли благослов до своїх обисцох.