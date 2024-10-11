У Дзецинским тижню одбавена представа за коцурски дзеци

КОЦУР – У рамикох Дзецинского тижня у Велькей сали Дома култури у Коцуре вчера, 10. октобра, одбавена представа Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” под назву „Инсталуй и ти дїдов джи пи ти (GPT)”.

У полней сали Дома култури ґлумец Емил Няради зоз тоту интерактивну представу, витворену по текстох Ирини Гарди Ковачевич и Славка Ороса, зацикавел и нашмеял коцурских наймладших.

Присутни були школяре Основней школи „Братство єдинство” зоз своїма учительками, учительом и наставнїцами, як и дзеци зоз Предшколскей установи „Бошко Буха” – оддзелєня „Герлїчка” зоз Коцура.

Авторе ше зоз тоту представу намагаю зачувац од забуца и пояшнїц велї руски присловки, фрази, стилски фиґури хтори младши, окреме дзеци, вше менєй хасную, а котри представяю праве богатство руского язика.

Активне участвованє коцурских дзецох у представи и одвитованє на питаня котри им ґлумец Няради поставял, як и ошмихи на їх тварох и гласни аплауз на концу, знак же представа була успишна.

Идейни автор проєкту Славко Орос, режию подписує Владимир Надь Ачим, а з тей нагоди ансамбл Руского народного театру мал помоц и младей композиторки и шпивачки Кристини Афич, хтора за тоту представу компоновала уводну шпиванку, а виведала ю дзецинска шпивацка ґрупа