У Дзецинским тижню интересантни активносци у Коцуре (фото)

КОЦУР – Числени интересантни активносци запровадзовани предходних дньох у Основней школи „Братство єдинство”, як и у Предшколскей установи „Бошко Буха” – Оддзелєню „Герлїчка” у Коцуре.

Традицийну манифестацию Дзецински тидзень ше того року отримує под мотом „Мам право бавиц ше, шмеяц ше, шнїц, твориц и лєпши швет правиц”, и шицки отримани активносци присподобени тей теми.

У „Герлїчки” виховательки ше зоз наймладшима прешейтали по валалє, упознали их з важнєйшима установами у Коцуре – Основну школу, Пошту, Домом култури, Етно-клубом, а днї прикрашовали и зоз шпиваньом дзецинских шпиванкох. Нащивели и Ґеронтолоґийни центер, правели дарунок товаришом, бавели ше з пластелином, глїнамолом, рисовали по асфалту, уживали у приповедкох, сликовнїцох и шпиванкох, а нєшка буду участвовац у спортско-змагательних бавискох. През цали тидзень у оводи запровадзена гуманитарна акция под назву „Дзеци дзецом”.

Школяре перших класох ше у валалскей Библиотеки стретли зоз поетом Веселином Миличевичом, школяре других класох нащивели Ґеронтолоґийни центер, а шицки школяре участвовали у роботнї на тему „З мрию швет украшуєм”. То источашнє и тема подобового и литературного конкурсу на уровню школи у Дзецинским тижню. Тиж, патрели и дзецинску представу „Пипи на острове з благом” у Доме култури, змагали ше през рижни спортски бависка у Спортским дню, а нєшка буду участвовац у дружтвених бавискох и тримац годзину место своїх учителькох.