У Ґосподїнцох отримана Дзецинска подобова колония „Стретнуце у Боднарова”

ҐОСПОДЇНЦИ – У голу Основней школи Жарко Зренянин у Ґосподїнцох отримана 24. Дзециснка подобова колония Стретнуце у Боднарова.
Того року Дзециснка подобова колония, стреду 8. октобра першираз отримана у рамикох Дзецинского тижня, а заплановане же роботи, як и по тераз, буду виложени у голу будинка Месней заєднїци у Ґосподїнцох.
ТогорочнуДзецинску подобову колонию водзела Верица Чупич зоз Бачкого Ярку, по професиї воспитачка котра дипломовала дизайн, специялизовала подобову уметносц за дзеци, а мастер роботу робела на тему дзецинских муралох.
На Колониї участвовали тринацецеро дзеци, школяре Основней школи Жарко Зренянин.
Орґанизатор Колониї Дружтво за руски язик, литературу и културу.