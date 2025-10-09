У Ґосподїнцох отримана Дзецинска подобова колония „Стретнуце у Боднарова”

ҐОСПОДЇНЦИ – У голу Основней школи Жарко Зренянин у Ґосподїнцох отримана 24. Дзециснка подобова колония Стретнуце у Боднарова.

Того року Дзециснка подобова колония, стреду 8. октобра першираз отримана у рамикох Дзецинского тижня, а заплановане же роботи, як и по тераз, буду виложени у голу будинка Месней заєднїци у Ґосподїнцох.

ТогорочнуДзецинску подобову колонию водзела Верица Чупич зоз Бачкого Ярку, по професиї воспитачка котра дипломовала дизайн, специялизовала подобову уметносц за дзеци, а мастер роботу робела на тему дзецинских муралох.

На Колониї участвовали тринацецеро дзеци, школяре Основней школи Жарко Зренянин.

Орґанизатор Колониї Дружтво за руски язик, литературу и културу.