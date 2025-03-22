НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз порядней схадзки Националного совиту Руснацох, и зоз Медзинародного сайма кнїжкох котри отворени того тижня.

Годно одпатриц и як було на отвераню 57. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї.

Тиж ше годно поинформовац о значносци исправней шветлосней сиґнализациї на тракторох и польопривредих машинох.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 23. марца на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 10:30 годзин.