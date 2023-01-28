У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – Школи у Сербиї 27. януара означую дзень духовносци, школску славу святого Саву. Як було на преслави у школох у Коцуре и Керестуре будзе приказане у ютрейшим Телевизийним маґазину.

Того тижня у Руским културним центре у Новим Саду отримани уж традицийни пратки.

Емитовани будзе и прилог о комуналних проблемох у Дюрдьове.

Як було на подїї Стретнуце у Матки тиж увидзице на нєдзелю.

У прилогу зоз польопривреди будзе слова о швинярстве.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.