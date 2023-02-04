У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим телевизийним Маґазину будзе слова о ММР вакцини, котра чува од оберацих вирусних хоротох – осипкох, рубеоли и заушнїцох.

Приказани будзе звит зоз схадзки Националного совиту Руснацох котра отримана у Руским Керестуре. Потим и прилог зоз схадзки Управного одбору Рускей Матки, як и зоз порядней Рочней скупштини Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

Емитовани буду и прилоги зоз преслави Националного Шевета Руснацох у Културно-просвитним дружтве „Карпати” у Вербаше, як и зоз „Капушнїк феста” у Коцуре.

У часци емисиї резервованей за теми з польопривреди будзе слова о сходу аґрономох и польопривреднїкох хтори отримани на Златибору.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.