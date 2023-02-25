У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим нєдзельовим телевизийним Маґазину будзе приказане як було на упознаваню представнїкох националних совитох з новим министром за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Томиславом Жиґмановим.

Медзинародни дзень мацеринского язика означела Основна и стредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк“

У Руским Културнм центре у Новим Садзе отримани 4. Стретнуца на хторих о своєй творчосци бешедовал Дюра Латяк.

Емитовани будзе и прилог о цени нєрухомосцох у Новим Садзе.

У прилогу з польопривреди будзе слова о професийней продукциї пресади котру ше продукє у єдиней такей фирми у Сербиї у Ириґу.

Телевизийни Маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.